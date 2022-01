Agnello sardo Igp, Csa "prezzi sottocosto pagati ai pastori"

Agnelli Igp da macello pagati ai pastori da 2,50 a 2,70 al chilo. Prezzo "sottocosto scandaloso e umiliante": è la denuncia del Centro Studi Agricoli. Soprattutto se si confronta io mercato con alcune piazze della penisola e si considera che a Grosseto si viaggia sui 5,35 euro e a Napoli a 5,70.

"E' evidente che con questi prezzi produrre e vendere agnelli Sardi IGP in questo periodo è antieconomico per il pastore sardo - spiega il presidente Tore Piana - riteniamo che possa ritenersi concorrenza sleale". Sos per tutto il mondo delle campagne. "Chiediamo urgentemente come Centro studi Agricoli che il Consorzio Agnello di Sardegna Igp intervenga a porre fine a questa scandalosa situazione e ci riserviamo di valutare l'inoltro di una segnalazione-denuncia al Ministero Politiche Agricole".