Basket: Sassari batte Bologna, Final Eight ancora possibili

A tre giorni dalla brutta sconfitta di Cremona e altrettanti dalla visita che riceverà da Trento, Sassari si riscatta al PalaDozza di Bologna nel recupero della 1/a giornata contro Bologna, sconfitta 103-84. La Dinamo tiene così accesa la speranza di staccare in extremis un biglietto per le Final Eight di Coppa Italia di basket, che si disputeranno a Pesaro dal 16 al 20 febbraio.

Dopo un avvio di stagione decisamente deludente e la sterzata registrata con l'arrivo di coach Piero Bucchi e del play Gerald Robinson, nel lunch match di domenica scorsa il Banco di Sardegna aveva dato segnali di involuzione. Il ko di Cremona ha spinto la società a risolvere il contratto con Tyus Battle - ormai un "esubero" - in vista del possibile arrivo di un lungo al posto di Christian Mekowulu, sin qui tra le "incompiute" della Dinamo. Ma ieri il centro nigeriano ha sfoderato una buonissima prestazione, come il rigenerato Eimantas Bendzius e il sempre più decisivo Robinson, autore di 20 punti e 9 assist.

Soprattutto loro hanno permesso a Sassari di vincere nettamente un match iniziato malissimo.

"Sono molto contento, è stata una partita di grande personalità", commenta coach Bucchi. "All'inizio la Fortitudo ha giocato con intensità e grande fisicità, ma siamo stati bravi a restare in partita - dice - il 13-0 a fine secondo quarto ci ha dato la determinazione per affrontare al meglio la seconda parte di gara". Bucchi parla di "una reazione che volevamo dopo domenica scorsa". Secondo lui il successo di ieri "ha valore per la classifica e per il lavoro che stiamo facendo".

A suo parere il Banco "è ripartito un po' morbido dopo la pausa forzata a causa del Covid, ma la squadra ha ripreso il ritmo che aveva prima dell'interruzione".