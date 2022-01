Quirinale: la Sardegna ha scelto i tre grandi elettori

Sono il presidente della Regione Christian Solinas, il presidente del Consiglio regionale Michele Pais e il capogruppo del Pd Gianfranco Ganau i tre delegati della Sardegna che il 24 a Roma parteciperanno all'elezione del nuovo presidente della Repubblica.

Lo ha stabilito l'Aula del Consiglio regionale convocata oggi per la scelta dei grandi elettori.

Il governatore ha ottenuto 32 voti, il presidente dell'Assemblea 24, il presidente del gruppo dem Ganau 21. Il consigliere di Udc-Cambiamo, Antonello Peru, ha ottenuto 15 voti: tra questi, anche quattro delle minoranze.

Alla fine, dunque, è stata rispettata la prassi consolidata che vorrebbe quali grandi elettori proprio il governatore, il presidente dell'Assemblea e il capogruppo del partito d'opposizione più rappresentativo.

MINUTO DI SILENZIO PER SASSOLI. Il Consiglio regionale della Sardegna ha osservato un minuto di silenzio per la scomparsa del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. L'Aula è convocata per l'elezione dei tre delegati che il 24 gennaio parteciperanno alla votazione del Capo dello Stato.