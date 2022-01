Premiati a Cagliari quattro campioni sardi di windsurf

(ANSA) - CAGLIARI, 12 GEN - Premiazione al Municipio di Cagliari dei campioni di windsurf Marta Maggetti, Pierluigi Caproni, Federico Pilloni e Giorgio Falqui Cao, protagonisti nel 2021 di risultati internazionali.

"Danno lustro alla città attraverso i loro risultati sportivi e partecipazione a competizioni a livello internazionale", ha sottolineato il sindaco Paolo Truzzu.

Ai quattro atleti che hanno tenuto alta la bandiera dei quattro mori in mezzo mondo, i ringraziamenti "per essere esempio e stimolo per tanti giovanissimi che guardano alle sue imprese con ammirazione e spirito di emulazione".

La cerimonia di questa mattina di è stata anche l'occasione per festeggiare i 130 anni di attività della Canottieri Ichnusa.

Presente anche il presidente del Coni regionale Bruno Perra: "Una bella giornata di sport", ha commentato. (ANSA).