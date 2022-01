Lirico Cagliari: Un'Isola di Musica 2022 si apre con Haydn e Mozart

Al via "Un'Isola di Musica 2022", rassegna musicale del Teatro Lirico di Cagliari con appuntamenti in diversi centri della Sardegna.

L'Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, diretta da Francesco Di Mauro, sarà protagonista a Cagliari e Selargius per due serate di musica con due tra le più celebri sinfonie dei due geniali compositori esponenti del Classicismo musicale settecentesco: Haydn e Mozart.

Giovedì 13 gennaio, alle 20, nella Basilica di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari, Francesco Di Mauro guida l'Orchestra in un programma che parte dalla "Sinfonia degli addii" di Haydn per proseguire con la Sinfonia n. 40 di Mozart.

Il concerto viene replicato sabato 15 gennaio alle 20.30 al Teatro Si' e Boi di Selargius, dura circa 60 minuti circa e non prevede l'intervallo.

A Cagliari l'ingresso è libero sino ad esaurimento dei posti disponibili. A Selargius il prezzo è di un euro.