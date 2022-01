Petizione on line per salvare l'Università di Nuoro

Sono oltre 15mila le firme raccolte in pochi giorni dalla petizione on line lanciata su Change.org dagli studenti dell'Università di Nuoro per chiedere alle istituzioni regionali e comunali e ai Rettori delle Università di Cagliari e di Sassari di intervenire per salvare dalla paralisi l'Ateneo nuorese. "Che ne sarà degli studenti di Nuoro? Questa domanda attanaglia le menti di tutti noi studenti che da diverse settimane abbiamo avuto notizia delle sorti di Uninuoro solo dai mezzi stampa", si legge nell'incipit della campagna online.

"A fronte di ciò, ci chiediamo che ne sarà di noi, del nostro futuro e della città di Nuoro 'Ex Atene Sarda', città che vedrà forse altri figli abbandonare il nido per necessità e non per scelta. In questo arco di tempo", sottolineano gli autori, "non abbiamo mai avuto notizia alcuna su come procederà il nostro percorso universitario, non abbiamo idea di quali sacrifici le nostre famiglie dovranno fare per consentirci il raggiungimento del nostro sogno comune, quello di portare a termine il percorso accademico nella sede in cui ci siamo iscritti e in cui bramiamo di essere proclamati 'dottori' ". L'appello si conclude spiegando che "è nostro unico interesse la garanzia di una continuità dei servizi che ogni studente merita, e l'eventuale abbattimento degli ostacoli di ordine economico e sociale che lederebbero il nostro diritto allo studio".