Pizza gourmet per l'Open Day dell'Alberghiero di Pula

(ANSA) - PULA, 10 GEN - L'Alberghiero Azuni di Pula apre le sue porte al territorio con un Open Day in salsa gourmet. L'11 gennaio alle 10.30 accoglie gli studenti delle terze medie inferiori della provincia di Cagliari per una giornata di orientamento alla scelta dell'istituto superiore.

Per l'occasione il benvenuto sarà accompagnato da stuzzicanti spicchi di pizza creata da due chef: Marco Mulas, vincitore della prima edizione del Master Pizza Champion nel 2015 e attualmente chef-pizzaiolo di "eTrigu" di Cagliari, e Christian Collu, del ristorante "Machrì" di Pula. E per il brindisi ci pensa il team della Federazione Barman-Academy Sardegna (Fib).

Abbinerà un cocktail ad hoc pensato per la pizza preparata sul momento, la stessa pensata per essere presentata poi al campionato mondiale di pizza a due gourmet in programma a Parma il 5, 6 e 7 aprile.

Il nome della pizza è "Muggine a 6 mani", proprio perché viene realizzata da due chef e anche il barman fa la sua parte con il giusto accostamento. "Sarà realizzata secondo la filosofia della stagionalità e del prodotto locale e la lavorazione naturale. Io mi preoccupo dell'impasto che sarà al basilico, scelgo il pomodorino e anche la stracciatella, sempre locali, Christian prepara il muggine di Cabras e la scarola di Pula e si compone il piatto", spiega Marco Mulas.

A portare i saluti ci saranno, assieme alla dirigente scolastica Jessica Cappai, la sindaca di Pula Carla Medau e il direttore dell'Hotel Business School by Forte Village, Francesco Picciau. Nel pomeriggio poi spazio alla "Latte Art", la maestria nel creare decorazioni, disegni e immagini su cappuccini, espressi macchiati e altre bevande. La dimostrazione è sempre a cura della Fib. (ANSA).