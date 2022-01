Basket: Dinamo torna ad allenarsi per sfida con Cremona

Dopo quasi due settimane di stop forzato a causa dei contagi Covid fra giocatori e staff, oggi la Dinamo Sassari ha ripreso gli allenamenti in gruppo in palestra per preparare la partita di domenica a Cremona, dove al PalaRadi i biancoblu affronteranno alle 12 i padroni di casa della Vanoli. Per la Dinamo i soggetti negativizzati, dopo aver superato le visite post Covid e ottenuto l'ok dallo staff medico della società, hanno ripreso ad allenarsi regolarmente per ritrovare la condizione in vista dei prossimi impegni, ufficializzati dalla Lega Basket LBA.

I sassaresi giocheranno il 12 e 16 gennaio le gare di recupero della 13° e 14° giornata di campionato, rinviate a causa dell'emergenza epidemiologica: mercoledì 12 al PalaDozza i ragazzi di coach Bucchi sfideranno la Fortitudo Bologna con palla a due alle 20:30, mentre il recupero del match casalingo con Trento è fissato per domenica 16 al PalaSerradimigni alle 12.