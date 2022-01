Un allievo del Conservatorio Sassari al Symposium di Tokyo

Francesco Corrias, studente del Conservatorio musicale "Luigi Canepa" di Sassari, è tra i 13 autori selezionati dal "Computer Music Multidisciplinary Research Symposium" di Tokyo. Tra gli eventi dedicati ai sistemi di intelligenza artificiale in ambito musicale, quello di Tokyo è considerato un appuntamento di primissimo piano a livello mondiale.

Corrias, che al Canepa frequenta il biennio di Musica Elettronica e che già in passato ha partecipato con ottimi risultati a diversi concorsi nazionali e internazionali, è l'autore di "It was a calm and relaxing night", ispirato alla melodia della famosa ninna nanna di Johannes Brahms "Berceuse Wiegenlied" op: 49, N° 4, ma anche alla filosofia cartesiana, al dubbio metodico e alle discipline affidabili, come algebra e geometria, approfondite da Corrias nei suoi studi sassaresi coi docenti Walter Cianciusi e Riccardo Sarti.

Nel brano del giovane compositore dorgalese musica, algebra, arte e filosofia dialogano fra loro. "È un brano scritto in 18 mesi, l'elaborazione sonora del violino è ottenuta grazie ad algoritmi scritti nel linguaggio di programmazione max msp che analizzano il suono e decidono come modificarlo", racconta. "Il titolo è invece una citazione dell'opera "It was a dark and stormy night" di Nicolas Collins, ma è un depistaggio - conclude - l'ascoltatore nel brano non troverà la calma ma un conflitto tra il sogno e l'incubo, tra il sonno e la veglia".