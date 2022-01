Mont'e Prama:Muroni, Giganti attireranno visitatori su Isola

Esattamente sei mesi fa - il 1 luglio 2021 - dopo una gestazione durata anni, è nata la Fondazione "Mont'e Prama". L'hanno costituita, con atto pubblico, il Ministero della Cultura, la Regione Autonoma della Sardegna e il Comune di Cabras. Il mandato è quello di mettere a sistema e valorizzare l'immenso patrimonio culturale e archeologico del Sinis, collaborando con le istituzioni preposte alla tutela e stimolando la crescita socio-economico-culturale del territorio. E mentre è già tempo di bilanci il presidente della Fondazione Anthony Muroni annuncia i prossimi passi.

"Nella nostra filosofia i Giganti e il sistema Sinis-Mont'e Prama non dovranno solo viaggiare ma anche saper accogliere e attirare in Sardegna. Ecco perché stiamo lavorando all'evento 'I Giganti a casa dei Giganti: una mostra-convegno, che ospiterà a Cabras studiosi e statuaria "colossale" da tutti i Paesi del Mediterraneo allargato e non solo - spiega - Stiamo anche lavorando a stringere rapporti di collaborazione, formali, con Anci, Fondazione Barumini e Associazione degli enti locali per la cultura e lo spettacolo, solo per fare qualche nome. Non si può pensare di lavorare da soli ma bisogna favorire reti e aiuti reciproci".

"Vogliamo anche aprirci al confronto con gli esperti di tutte le materie che afferiscono al nostro mondo, sempre nell'ottica di un ampliamento delle reti di conoscenza - aggiunge Muroni - La Fondazione vuole essere un corpo vivo e non estraneo a Cabras e nel Sinis: lavoreremo a stretto contatto con le amministrazioni comunali, le associazioni, i cittadini, la scuola. A questo proposito, abbiamo bandito un concorso riservato agli istituti di ogni ordine e grado della provincia di Oristano: le bambine, i bambini, le ragazze, i ragazzi, le docenti e i docenti devono sentire la Fondazione come qualcosa di loro, di cui sono protagonisti".