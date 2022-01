Basket: stop per Covid ai campionati regionali in Sardegna

Il Consiglio direttivo regionale della Federazione italiana pallacanestro (Fip), "sentito il parere di tutti i componenti in considerazione della difficile situazione pandemica che in questo periodo sta colpendo il nostro territorio e non ultimo valutate le numerose richieste pervenute da parte delle società affiliate" ha annunciato, in una nota, il rinvio di tutte le gare maschili e femminili, di competenza regionale dal 2 al 16 gennaio 2022.

"In questo periodo di rinvio, non saranno autorizzate partite amichevoli chi vorrà allenarsi nelle settimane in cui i campionati saranno fermi può farlo rispettando i protocolli in vigore (in attesa di un nuovo protocollo sanitario) - si legge nella nota firmata dal presidente Salvatore Antonio Serra - il Comitato Regionale seguirà con attenzione l'evolversi della situazione sul territorio regionale e nazionale con la speranza di poter garantire, in sicurezza, il regolare svolgimento delle competizioni. Sarà compito dell'Ufficio Gare comunicare a breve, la nuova programmazione delle gare rinviate".