Covid: terzo caso di Omicron in Sardegna, paziente sta bene

Arriva dal laboratorio dell'Aou di Cagliari la conferma del terzo caso di variante Omicron in Sardegna. Si tratta di una donna under 50, residente nel Cagliaritano, che si trovava per turismo in Gran Bretagna ed è risultata positiva al tampone quando è rientrata nell'Isola: sta bene ed è in isolamento. La notizia è stata anticipata dall'Unione Sarda e confermata all'ANSA dall'Aou che ha sequenziato la variante. Per il sud Sardegna si tratta del primo caso di Omicron, visto che gli altri due casi sono stati intercettati nel Sassarese. In particolare si è trattato di un passeggero di un volo Roma - Alghero risultato positivo al covid, contagiato dalla nuova variante, dopo un viaggio in Sudafrica e che poi ha trasmesso il virus a un suo contatto stretto. Entrambi i pazienti erano vaccinati contro il coronavirus e non hanno avuto problemi fisici. Nessun positivo, invece, tra gli altri 118 passeggeri dello stesso volo, tra cui alcuni giocatori della squadra di calcio di Sassari, la Torres Calcio.

CASI SOSPETTI A SASSARI - Potrebbero esserci altri due casi di Omicron nel Sassarese. La conferma sul sequenziamento arriverà solo a Natale dal laboratorio dell'Aou di Sassari che ha già preso in carico i tamponi positivi. Dalle prime informazioni si sa solo che le analisi non hanno dato corrispondenza con altre varianti conosciute e quindi si presume si sia di fronte all'Omicron. Attualmente i contagi accertati su questa variante in Sardegna sono tre, due nel Sassarese e uno nel Cagliaritano.