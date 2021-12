Ctm: il bus 9 arriverà sino a nuova casa di cura Decimomannu

(ANSA) - DECIMOMANNU, 17 DIC - Con il nuovo autobus Full Hybrid da 18 metri Iveco che entrerà in servizio sulla linea 9 che collega Cagliari - Via Roma a Decimomannu con capolinea alla stazione ferroviaria passando per Elmas ed Assemini, il percorso si estenderà da lunedì 20 dicembre sino alla Nuova Casa di Cura, dove è stata installata una fermata Ctm in via delle Aie.L'inaugurazione della tratta alla presenza della sindaca di Decimomannu Anna Paola Marongiu e del presidente di Ctm Carlo Andrea Arba "Questo intervento era nei nostri programmi in quanto il collegamento con le strutture sanitarie è per noi prioritario e abbiamo fatto di tutto per renderlo possibile prima di Natale - ha detto Arba - Questa tratta ha un interesse per i cittadini di Cagliari, Elmas e Assemini che potranno arrivare direttamente alla Nuova Casa di Cura attraverso una delle nostre linee portanti, la linea 9 appunto, ma potrà essere utilizzata anche dagli stessi dipendenti della struttura sanitaria e dagli abitanti della zona. Ci attendiamo ora un incremento dei passeggeri trasportati sulla linea 9, che monitoreremo per verificarne la capienza e l'utilizzo - ha aggiunto - Le corse in un giorno feriale della linea 9 sul percorso di andata e ritorno sono 126 e stiamo programmando il servizio anche per il 2022. La variazione della tratta per la Nuova Casa di Cura è di circa 1,4 km al giorno che va moltiplicato per le corse giornaliere".

Soddisfatta la sindaca di Decimomannu: "reputo questo nuovo servizio molto importante per il nostro comune e ringrazio Ctm e tutti i soggetti che, per parte di competenza, hanno reso possibile questo intervento. Non è stato comunque facile anche per la nostra Amministrazione, perché oltre alle autorizzazioni necessarie, abbiamo dovuto modificare e sostenere un impegno economico per l'adeguamento delle vie e del piano del traffico affinché il servizio di trasporto pubblico potesse arrivare in questo quartiere che, essendo un po' decentrato, non era servito dai mezzi pubblici". (ANSA).