Tennis: per Cagliari niente Davis, non ha palazzetto idoneo

Italia candidata a ospitare finali di Coppa Davis per i prossimi cinque anni. Ma Cagliari è già fuori: le partite si giocheranno nei palazzetti e il capoluogo sardo non ha un impianto da ottomila posti. Lo ha detto il presidente della Federazione italiana tennis Angelo Binaghi dopo l'annuncio della partecipazione italiana alla gara per diventare sede della più importante competizione a squadre del tennis mondiale.

"Per capienza - ha spiegato - siano al 107/o posto in Italia.

Cagliari avrebbe potuto avere le carte in regola, ma non ha il palazzetto". Comune già pronto a intervenire per risolvere dopo tanti anni il problema della mancanza di strutture per ospitare lo sport internazionale sì massimi livelli.

Il sindaco Paolo Truzzu ha annunciato che si incontrerà la prossima settimana con i massimi esponenti dello sport regionale per pianificare la realizzazione di un nuovo impianto. "Bisogna capire - ha osservato - quali devono essere gli standard. E poi andare avanti".

Un'esigenza rimarcata indirettamente anche dall'assessore regionale dello sport Gianni Chessa: "Gli eventi sportivi - ha dichiarato - portano turismo e ritorno economico. Ma abbiamo due gap da colmare: i posti letto e impianti sportivi all'altezza degli eventi Internazionali. Da parte nostra pronti a ribadire e a rafforzare il calendario degli eventi del 2021".