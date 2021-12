Mostra "emozionale" su Gigi Riva alla Manifattura Cagliari

Una mostra su Gigi Riva. Ma non è una esposizione di cimeli, maglie e palloni. È invece un viaggio nell'animo del bomber, tra suggestioni, suoni, musica . È quasi la naturale prosecuzione dello spettacolo teatrale e musicale di Giorgio Pitzianti, "Luigi", andato in scena lo scorso novembre quasi in concomitanza con il settantasettesimo compleanno di Rombo di Tuono. Si chiama proprio così: "mostra immersiva nell'animo di Gigi Riva". È un progetto di Opificio Innova: si potrà visitare da mercoledì e sino al 15 gennaio alla Manifattura Tabacchi di Cagliari.

Un'immersione profonda attraverso scene e suoni, vissuti da Riva neonato, bambino, ragazzo e adulto fino a giorni nostri- spiegano gli organizzatori- grazie alla produzione artistica di musiche suggestive e attraverso un impatto tecnologico e multimediale che permetterà di immedesimarsi totalmente nel campione. Lo spettatore infatti sarà invitato a rivivere, un'installazione alla volta, i momenti di libertà, sofferenza e gloria, e le riflessioni sulla vita, vissuti dal giocatore.

La mostra culminerà con un estratto cinematografico montato per l'occasione con la partecipazione artistica dell'attore e doppiatore Luca Ward e dei musicisti del Conservatorio di Cagliari. Il senso è quello dello spettacolo visto a novembre: entrare nel cuore del bomber per una rilettura dei momenti di gloria, ma anche di dolore, della sua vita. La mostra ha il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Cagliari e ha ricevuto il contributo della Fondazione di Sardegna. L'opera è stata realizzata in collaborazione con la Fondazione Teatro Lirico e il Conservatorio di Musica di Cagliari.