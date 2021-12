Sardegna-Europa: primo ok a 5,4mln per lavoratori licenziati

(ANSA) - BRUXELLES, 09 DIC - La commissione bilancio del Parlamento europeo ha approvato lo stanziamento di 5,4 milioni di euro per sostenere 801 lavoratori del settore del trasporto aereo e della logistica in Sardegna che hanno perso il lavoro a causa della pandemia utilizzando il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori in esubero (Feg). La decisione è passata con 41 voti a favore e nessun contrario e un astenuto.

Dei fondi approvati dalla commissione bilancio 3,8 milioni di euro sono destinati ai lavoratori sardi di Air Italy mentre quasi 1,5 andranno a sostenere i lavoratori del porto canale di Cagliari che hanno perso il posto nei mesi della pandemia.

Nell'approvare le richieste di sostegno da parte dell'Italia, gli europarlamentari hanno sottolineato come "gli impatti sociali degli esuberi siano stati considerevoli per l'economia sarda, che è stata anche colpita in modo significativo dalla crisi Covid-19 e dove il numero di occupati è diminuito del 4,6 % nel 2020 rispetto a un calo del 2,0 % in Italia nel suo insieme". Gli aiuti dovrebbero essere ora approvati in via definitiva dell'assemblea di Strasburgo la prossima settimana.

(ANSA).