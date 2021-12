Si fingono tecnici gas, agenti sequestrano 1,3 kg di droga

Si sono finti tecnici del gas e sono entrati in una casa di sospetti spacciatori di droga, a Pirri, recuperando 1,3 chili di marijuana.

È lo stratagemma utilizzato dagli investigatori della Squadra mobile di Cagliari, che ieri hanno arrestato per detenzione e spaccio di droga un giovane di 30 anni, già noto alle forze dell'ordine.

Denunciata in stato di libertà anche la madre.

I poliziotti erano venuti a conoscenza di una possibile attività di smercio di droga in quella casa a Pirri. Fingendosi tecnici del gas sono riusciti a farsi aprire la porta e una volta dentro hanno perquisito dettagliatamente l'abitazione. Nell'armadio della camera da letto gli agenti hanno recuperato le buste con la droga.