Maltempo: allerta per mareggiate in Sardegna, onde 4-5 metri

(ANSA) - CAGLIARI, 07 DIC - La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di condizioni meteo avverse per forti mareggiate sulle coste della Sardegna. L'allerta scatterà a mezzogiorno di domani, mercoledì 8 dicembre, per concludersi alla mezzanotte di giovedì 9. A partire dal pomeriggio dell'8 la costa del mar di Sardegna sarà interessata da venti sud-occidentali in progressiva intensificazione, accompagnati da onde sino a 4-5 metri. Si prevedono quindi mareggiate lungo l'intera costa occidentale dell'Isola. Stesse condizioni meteo anche per giovedì 9, anche se nella seconda parte della giornata è attesa una attenuazione dei fenomeni. (ANSA).