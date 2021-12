A Cagliari il primo congresso delle radio universitarie

A Cagliari il primo congresso degli operatori radiofonici universitari italiani. Appuntamento dal 10 al 12 dicembre: la tra giorni è promossa dall'emittente universitaria UniCa Radio con il sostegno del Comune. Sarà un incontro che coinvolgerà tutte le radio universitarie italiane appartenenti al circuito RadUni. Obiettivo: permettere la nascita di nuovi progetti e iniziative a livello nazionale ed internazionale. Il potenziale bacino di utenza è enorme: un milione e settecentotrentamila studenti gli iscritti in tutta Italia.

Un evento green: tutta la comunicazione sarà digitale per evitare lo spreco di carta. Sarà incentivato l'utilizzo dei mezzi pubblici per gli spostamenti all'interno dell'area metropolitana. Venerdì alla Mem-Mediateca del Mediterraneo l'apertura dei lavori con l'assessore comunale al Turismo Alessandro Sorgia. "Sono contento e orgoglioso che questa iniziativa - ha commentato l'esponente della giunta Truzzu - metta ancora di più Cagliari al centro d'Italia. La promozione della città è uno dei nostri obiettivi e anche attraverso il turismo congressuale possiamo arrivare a centrarlo. Arriveranno trentatré rappresentanti e operatori radiofonici da tutta Italia che potranno apprezzare il capoluogo in tutte le sue eccellenze".

Poi la presentazione del programma del progetto "Europa Digitale": un'occasione per affrontare al meglio la tematica del futuro delle radio universitarie italiane, sempre più orientate verso un processo digitale. Sabato 11 l'incontro tra i rappresentanti dei media universitari nazionali impegnati sull'analisi del futuro delle emittenti radiofoniche dei atenei in Italia. L'ultimo giorno sarà dedicato alla visita di Cagliari, con passeggiata guidata nell'area dell'Orto Botanico.