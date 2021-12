Green pass: esordio in stadio Cagliari e mondiali di padel

A Cagliari ingresso alla partita di campionato Cagliari-Torino e al torneo mondiale di padel con il super green pass. Anche lo sport coinvolto nei controlli. In via Rockefeller oggi il via alle Cupra finals di padel. E anche il mondo della racchetta si è adeguato alle normative: predisposti e aggiornati i dispositivi che leggono i Qrcode.

Anche per la sfida di stasera alle 20.45 alla Unipol Domus, secondo quanto previsto dalle normative nazionali, gli spettatori dovranno esibire necessariamente il super green pass (o green pass rafforzato). Sono esclusi dall'obbligo i minori di 12 anni o i soggetti esenti dalla campagna vaccinale. Non sarà considerato valido il green pass standard- avverte il club- ottenuto con un tampone molecolare o antigenico. Il super green pass - controllato dagli steward al pre-filtraggio attraverso l'app "Verifica C19" - dovrà possedere un qr code: non saranno così considerati validi tutti i certificati cartacei che non ne siano dotati. Oltre al super green pass, i tifosi dovranno mostrare all'ingresso anche un documento di identità.

Si consiglia - conclude il Cagliari - di arrivare allo stadio con congruo anticipo così da facilitare l'ingresso: i cancelli dell'Unipol Domus apriranno alle ore 18.45. Obbligatorio indossare sempre la mascherina di protezione a copertura di naso e bocca, anche durante la gara.