Maltempo: tregua in Sardegna, ma atteso nuovo peggioramento

E' tregua maltempo in Sardegna, dove sono ancora in corso gli ultimi interventi per liberare le strade dalla neve e dagli alberi caduti sulle strade. I paesaggi della Sardegna dell'interno, quello delle zone collinari sopra i 400 metri dal livello del mare e montane, si presenta ancora imbiancato, ma non si registrano più i disagi di ieri e le temperature sono risalite di qualche grado. Non ci sono state nuove precipitazione nevose, che però potrebbero cadere ancora nei prossimi giorni, già a partire da domani, quando è previsto un nuovo peggioramento del meteo. Stavolta però la neve è attesa solo nei rilievi più alti, mentre nelle altre parti della Sardegna sono attese piogge, anche a carattere di rovescio o temporale a partire dal settore occidentale, ma con un ulteriore aumento delle temperature.

Intanto la sindaca di Fonni Daniela Falconi, attraverso una ordinanza, ha prorogato la chiusura delle scuole per evitare disagi agli studenti: "Considerato che gli operatori sono al lavoro e sono stati posizionati diversi gruppi elettrogeni d'emergenza nelle cabine a valle e a monte del paese ma che il gestore non garantisce la risoluzione del problema in tempi brevi - si legge nell'ordinanza - al fine di evitare disagi a studenti e operatori si comunica che le scuole resteranno chiuse anche per tutta la giornata del 30 novembre".

BLACK-OUT A DESULO, CESSATA EMERGENZA. Rientrata dopo 10 ore, alle 19 di ieri, l'emergenza provocata da un black out elettrico in alcuni centri del Nuorese, mentre a Desulo la corrente e le linee telefoniche sono rimaste sospese per 36 ore a causa di una guasto delle linee dell'alta tensione dovuto al maltempo. Nel primo pomeriggio l'Enel ha riattivato la corrente elettrica dopo che le squadre di Terna hanno riparato il guasto. "La corrente è tornata e finalmente il paese esce dall'emergenza - ha detto all'ANSA il sindaco di Desulo, Giovanni Melis -. Siamo qui in Comune dove è riunito il Coc e stiamo verificando che tutte le case del paese siano state raggiunte dall'energia elettrica. Al momento sappiamo che sono ancora senza corrente alcune abitazioni dell'agro, ma stiamo tentando di risolvere anche questo problema. Ringrazio Enel Distribuzione, la Protezione civile, la Prefettura di Nuoro, per esserci stati al fianco fino alla risoluzione del problema".

OPERAIO BLOCCATO A TONARA SALVATO IN ELICOTTERO. Intanto questa mattina, sempre nel Nuorese, a Tonara c'è stato un intervento con l'elicottero dei Vigili del fuoco per recuperare un operaio forestale che era rimasto bloccato in un rifugio dell'Ente Foreste a causa della nevicata. L'uomo è stato recuperato tramite verricello dall'equipaggio dell'elicottero Drago 143. Sta bene ed è tornato a casa.