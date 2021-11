Influenza: Gimbe,nell'Isola vaccini a 78% popolazione target

Il vaccino antinfluenzale arriva in Sardegna dove, secondo una rilevazione della Fondazione Gimbe, la Regione si è aggiudicata 454.765 dosi per una copertura della popolazione target, definita in 582.702 dal ministero della Salute,. pari al 78%;. Il numero delle dosi residue disponibili per la popolazione non a rischio è è di 17.739.

Nel frattempo, però, la Sardegna è tra le sei regioni italiane che alla data del 25 novembre, secondo l'Istituto Superiore di Sanità, non ha ancora attivato la sorveglianza InfluNet. Per l'Isola il laboratorio periferico della rete Influnet e riconosciuto dall'ISS per la sorveglianza virologica dell'influenza stagionale è quello dell'Aou di Sassari.