Maltempo: neve, freddo e maestrale in Sardegna

(ANSA) - NUORO, 28 NOV - La neve è scesa copiosa nella notte in Sardegna oltre i 1400 metri dove le temperature sono scese a meno 6 gradi, ma secondo il servizio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu, tra il pomeriggio e la serata di oggi, i fiocchi bianchi faranno la loro comparsa anche a quote più basse tra gli 800 e i 1000 metri imbiancando quindi alcuni centri abitati dell'entroterra. Da stasera nell'isola soffierà il maestrale che intensificherà la sua forza domani quando nevicherà anche in collina intorno ai 500 metri. Le temperature, che oggi sono tra i 4 e i 6 gradi sotto i 1000 metri, sono destinate a scendere in tarda serata e nella giornata di domani.

(ANSA).