Covid: focolaio in paese Gallura, scatta mini lockdown

Bar e locali chiusi alle 23, massimo 25 persone ai funerali, non più di 6 clienti contemporaneamente in un negozio. Sono le restrizioni attraverso cui il sindaco di Luras, Mauro Azzena, confida di riportare sotto controllo la situazione dei contagi da Covid-19 dopo il focolaio sviluppatosi nel corso di un pranzo tra amici in seguito al quale non è stato rispettato l'obbligo di quarantena.

"Al momento i positivi sono 28 e le persone in quarantena sono 4, la filiera dei contatti è stata ricostruita e la situazione è sotto controllo", assicura il sindaco, che però non esclude "ulteriori provvedimenti se i contagi dovessero aumentare".