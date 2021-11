Maltempo: scontro auto su statale Sardegna, grave un 53enne

Scontro frontale stamattina intorno alle 7, sulla ss 129 all'altezza di Birori, mentre era in corso un temporale. Gli autisti delle due auto sono rimasti feriti, uno in modo grave. Si tratta di un uomo di 53 anni trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Sassari dove è stato ricoverato in codice rosso, con diversi traumi. L'altro automobilista coinvolto è stato trasportato all'ospedale San Francesco di Nuoro ma non correrebbe pericolo di vita. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale per i rilievi. Ancora da accertare le esatte cause dell'incidente.