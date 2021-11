Violenza donne: Questura Sassari si illumina di arancione

(ANSA) - SASSARI, 25 NOV - Questura di Sassari in prima linea contro la violenza di genere. Stamattina la Polizia di Stato è in piazza d'Italia col camper di "Questo non è amore", la campagna permanente di sensibilizzazione che viene rilanciata in occasione della Giornata mondiale per l'eliminazione della violenza di genere. Non solo: alle 17.30 la facciata della Questura di Sassari, in via Palatucci, si tingerà di arancione per la campagna internazionale "Orange the world", l'adesione alla quale è frutto della collaborazione con Soroptimist International Club Sassari.

Da oggi al 10 dicembre, Giornata internazionale dei diritti umani, Soroptimist realizzerà iniziative di sensibilizzazione e userà nella comunicazione l'arancione, simbolo di un futuro senza violenza di genere. La facciata della Questura di Sassari resterà illuminata sino a mezzanotte per indicare la presenza di "Una stanza tutta per sé", altra iniziativa che assicura nei commissariati e nelle caserme italiane uno spazio esclusivo in cui accogliere le donne che dicono basta ai soprusi e alle violenze di cui sono vittime. A Sassari la stanza dedicata alle donne che denunciano atti persecutori, maltrattamenti, stalking e ogni altro atto violento esiste dal 2016. Un ambiente protetto rende meno traumatico l'approccio con gli investigatori e trasmette senso di accoglienza.

Da oggi a sabato Soroptimist ha promosso un'ulteriore attività di sensibilizzazione in collaborazione della rete di grande distribuzione Crai, nei cui supermercati saranno distribuite le shopper per la spesa con la scritta "Non è Amore. Basta violenza sulle donne". (ANSA).