Maltempo: scatta Piano neve nei Comuni montani dell'Isola

In vista delle possibili nevicate, previste a partire dal fine settimana nei centri montani dell'Isola, la Protezione civile regionale si è attivata secondo le prescrizioni previste dal Piano neve. In particolare - spiega una nota della Regione - si è provveduto all'assegnazione ai Comuni di Desulo e Fonni di due autocarri Magirus 150, dotati di modulo spazzaneve, di un Ford Ranger 110 al Comune di Villagrande Strisali e di un Land Rover 110 al Comune di Ollolai.

"Siamo pronti a fronteggiare l'eventuale emergenza - afferma l'assessore all'Ambiente Gianni Lampis- . A questi mezzi, si affiancano diciassette Land Rover 110, dotati di modulo spazzaneve e spargisale, affidati in comodato d'uso dalla Protezione civile regionale alle Organizzazioni di Volontariato operanti nelle aree regionali in cui il rischio neve risulta più elevato. La Protezione civile regionale, inoltre, ha assegnato in comodato d'uso alcuni mezzi operativi all'Agenzia Forestas. L'Agenzia - conclude l'assessore Lampis - è a disposizione per garantire il presidio, la pulizia delle strade e dei luoghi di importante transito".