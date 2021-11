Incidenti lavoro:operaio sardo morto per lesioni testa-collo

(ANSA) - CAGLIARI, 25 NOV - Le lesioni alla testa e al collo gli sono state fatali. Questo quanto emerso dall'autopsia sul corpo di Roberto Usai, l'operaio di 22 anni di Villanova Tolu morto schiacciato sotto il peso di un macchinario per la produzione di lastre di cemento in un'azienda di Isili, nel Sud Sardegna. L'esame è durato oltre quattro ore ed è stato eseguito dal medico legale Ernesto Ferraro, consulente incaricato dal pm della procura di Cagliari Emanuele Secci, titolare del fascicolo, nel Dipartimento di Medicina legale del Policlinico universitario di Monserrato.

Nel frattempo sono proseguiti anche oggi gli accertamenti da parte degli specialisti dello Spresal e dei carabinieri impegnati nella ricostruzione della tragedia. Il macchinario è stato sequestrato e tutta l'area dell'incidente transennata. Nei prossimi giorni la Procura, cha ha aperto un fascicolo per omicidio colposo iscrivendo nel registro degli indagati - come atto dovuto - il titolare dell'azienda, potrebbe anche incaricare un consulente tecnico per l'esame dell'attrezzatura sequestrata, utilizzata per fabbricare delle travi in calcestruzzo. (ANSA).