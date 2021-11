Autunno in Barbagia, tappa Nuoro dedicata a Grazia Deledda

"Sas Cortes de Gràssia" è il titolo della manifestazione nuorese di Autunno in Barbagia, promossa dalla Camera di Commercio di Nuoro e dall'Aspen, in programma il prossimo weekend del 27 e 28 novembre e che quest' anno celebra la scrittrice premio Nobel Grazia Deledda in occasione del 150esimo anniversario dalla nascita. La manifestazione è stata presentata nel palazzo civico dall'assessora alle Attività Produttive Eleonora Angheleddu, dal presidente dell'Aspen Roberto Cadeddu, dalla curatrice della mostra dell'arte e artigianato Chiara Manca e dalla responsabile del sito web dedicato all'evento Maura Fancello.

"Nell'anno in cui celebriamo Grazia Deledda - ha sottolineato l'assessora Angheleddu - abbiamo voluto incentrare sulla sua figura l'intera manifestazione, a partire dal titolo "Sas Cortes de Gràssia". Tutti gli operatori che partecipano hanno aderito a questa volontà e tutte le loro esposizioni artigianali, artistiche, enogastronomiche, così come le altre iniziative in programma, saranno dedicate alla nostra illustre concittadina. Gli eventi saranno ospitati in punti specifici della città per prevenire i rischi legati alla pandemia e sarà un momento di ripresa per le attività produttive e culturali della città".

In campo i cori nuoresi con Coros in Cresia, che rievocheranno su cojubiu nugoresu (matrimonio nuorese), riproposto come raccontato in tutte le sue fasi da Grazia Deledda, compreso il rito de Sa Serenada (la serenata). Diversi spazi ludico-didattici sono stati allestiti per bambini e ragazzi per i quali è stata organizzata la "Caccia al Nobel", in un percorso alla scoperta dell'opera letteraria della Deledda e che transitando per le case dei personaggi illustri di Nuoro li condurrà alla casa natale del premio Nobel.

"Dopo l'annullamento per il Covid delle ultime edizioni - ha affermato il presidente dell'Aspen Roberto Cadeddu - stiamo cercando di rilanciare Autunno in Barbagia. Ringrazio il Comune di Nuoro che ha avuto il coraggio di organizzare l'evento nell'osservanza delle regole da parte dei visitatori e degli operatori".