Expo Dubai: Pecorino Romano contro Italian Sounding

(ANSA) - MACOMER, 24 NOV - Dall'Expo di Dubai arriva un forte messaggio di rilancio del comparto dei formaggi Dop italiani, che si presentano uniti e con un programma di iniziative comuni al grande evento internazionale. Afidop, con una collettiva di 4 Consorzi di tutela, è infatti presente oggi e domani a M-Eating Italy-Fine Dining Restaurant, uno spazio pensato per trasmettere l'esperienza italiana nelle sue aree di eccellenza, tra le quali le prestigiose produzioni casearie DOP.

La richiesta al governo è chiara e univoca: serve un nuovo patto strategico, con una forte sinergia tra il ministero degli Esteri e il ministero delle Politiche Agricole, per intensificare la lotta all'Italian sounding e incrementare le attività di promozione sui mercati lontani. Una richiesta ribadita oggi al ministro degli esteri Luigi Di Maio, in visita a Expo Dubai.

Nella vetrina internazionale, durante questi sei mesi, con il Consorzio di tutela del Pecorino Romano ci sono i consorzi del Gorgonzola, del Grana Padano e della Mozzarella di bufala campana, naturalmente tutti prodotti DOP.

Durante i sei mesi di Esposizione universale, Afidop e i Consorzi organizzano una serie di appuntamenti che uniranno degustazioni in purezza a veri e propri show cooking. "Nei primi 6 mesi di quest'anno l'export è cresciuto del 15%, a dimostrazione del crescente interesse per il prodotto, che proprio per questo va ancora di più protetto, tutelato e valorizzato con politiche adeguate, come abbiamo chiesto al governo insieme ai presidenti degli altri consorzi qui a Dubai.

Tornare nelle Fiere internazionali, e tornarci insieme ad altre prestigiose DOP, è davvero un'occasione straordinaria, per rilanciare l'export facendo rete e valorizzare la straordinaria qualità dei nostri prodotti unici al mondo - dice il presidente del Consorzio di tutela del Pecorino Romano e vicepresidente Afidop, Gianni Maoddi - Il Pecorino Romano rappresenta oltre l'80% dei volumi rispetto al totale dei pecorini DOP italiani, con più di 12mila aziende in tutta la zona d'origine". (ANSA).