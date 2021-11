Gambero Rosso: nove ristoranti con 2 forchette e due novità

Salgono da cinque a nove i ristoranti che conquistano le Due Forchette del Gambero Rosso, anche per quest anno il massimo riconoscimento ottenuto dalla Sardegna. Gli esperti della celebre guida Ristoranti d'Italia, giunta alla 32/a edizione le hanno riconfermate a Dal Corsaro e Pomata a Cagliari, Da Nicolo a Carloforte, Hub di Macomer e Il Fuoco Sacro del Petra Segreta di San Pantaleo. Le riconquistano invece I Sarti del Gusto di Cagliari e Somu di Baja Sardinia. Ma ci sono anche due nuovi ingressi: Musciora di Alghero e Is Femminas di Cagliari.

Il ristorante Is Femminas di Maria Carta con la sua "Cucina della longevità" si è reso protagonista di un'ottima performance con un triplice risultato. Conquista infatti anche due premi speciali: entra tra i 10 ristoranti con il miglior rapporto qualità prezzo e porta a casa anche il premio "Tradizione futura" riservato alle chef e agli chef e alla loro capacità di interpretare e reinterpretare piatti e ingredienti dei territori. "È un risultato straordinario che mi riempie di gioia - dice all'ANSA Carta - credo che sia stata apprezzata anche la capacità di valorizzare i prodotti a km 0 della bluezone e il pescato che arriva dal nostro mare".

Tra le migliori trattorie d' Italia e la migliore in Sardegna c' è ancora una volta Armidda di Abbasanta (OR). Per gli esperti della guida è meritevole del più alto riconoscimento: tre Gamberi. Lo chef Roberto Serra conferma così la prestigiosa posizione conquistata lo scorso anno, con il locale aperto da soli quattro mesi. "Un risultato che premia il centro Sardegna dove ho creato una realtà che punta sui prodotti del territorio, stagionali, di filiera, tracciabili, raccontati anche nei dettagli, nel rispetto delle materie prime locali e di qualità - commenta con ANSA Serra - abbiamo scelto di tenere aperto tutto l' anno a costo di sacrifici perché crediamo fortemente che la Sardegna debba essere visitata in tutte le stagioni, ma i turisti devono trovare i ristoranti aperti".