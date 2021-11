Enel X e Ald, accordo per diffusione mobilità elettrica

(ANSA) - CAGLIARI, 23 NOV - La Sardegna diventa protagonista del processo di accelerazione della mobilità elettrica grazie a Enel X e Ald Automotive: oggi JuiceMotion, la più completa offerta di noleggio a lungo termine di auto elettriche esistente sul mercato che integra le tecnologie avanzate di Enel X per la ricarica dei veicoli elettrici con le offerte di noleggio di Ald Automotive in tutta Italia, diventa ancora più vantaggiosa con delle offerte speciali dedicate ai clienti sardi possibili grazie anche al Protocollo d'Intesa con la Regione Sardegna che sta implementando sempre più velocemente la rete di punti di ricarica nell'isola.

Un'infrastruttura domestica di ricarica quindi all'interno del canone di noleggio e lo sviluppo della rete rendono sempre più conveniente noleggiare a lungo termine un'auto elettrica. "La partnership con ALD Automotive è stata strategica per la diffusione della mobilità sostenibile e ci aveva già permesso di entrare nel settore del noleggio a lungo termine proponendo a chi sceglie un veicolo elettrico le nostre soluzioni di ricarica avanzata - dichiara Augusto Raggi, responsabile Enel X Italia -.

Abbiamo dato alle persone la possibilità di passare all'elettrico in totale tranquillità sapendo di poter contare su una rete di punti di ricarica pubblici diffusi su tutto il territorio. Ora abbiamo voluto eleggere la Sardegna come regione dove favorire sempre più lo sviluppo della mobilità elettrica con la soluzione dedicata di JuiceMotion, a condizioni molto favorevoli " .

"ALD vuole essere protagonista della rivoluzione nel segno della sostenibilità e vuole aiutare il mondo delle imprese, delle Partite Iva e dei privati ad investire in maniera semplice e naturale nelle auto ibride ed elettriche. La nostra strategia è quella di puntare su soluzioni tagliate a misura del cliente che aiutino a superare tutte le perplessità e i dubbi legati alle carenze infrastrutturali", dichiara Ald Automotive Italia.

(ANSA).