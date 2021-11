Ai diportisti di Alghero il vino di Santa Maria di Pala

(ANSA) - ALGHERO, 17 NOV - Una bottiglia di vino come benvenuto e una serie di servizi dedicati per trascorrere al meglio le vacanze in Sardegna e conoscere l'Isola. È quello che aspetta i diportisti che sceglieranno il porto di Alghero come tappa per i loro viaggi. Un'offerta unica e nuova resa possibile dalla Cantina Santa Maria La Palma e dal Consorzio Porto di Alghero, che si sono uniti in una partnership per arricchire l'esperienza dei turisti che con le loro imbarcazioni frequentano lo scalo della città catalana e per promuovere i prodotti locali.

Le offerte si svilupperanno su più livelli: il "Servizio Welcome" porgerà ai diportisti che sosteranno presso i moli del porto di Alghero una bottiglia di vino della Cantina Santa Maria La Palma; il "Servizio Degustazioni e Conoscenza del Vino" rilascerà informazioni sui servizi #AlgheroWineTasting e #AlgheroWineExperience, due iniziative che uniscono visite guidate, esperienze in cantina e degustazioni, pensate per permettere ai turisti e a tutti gli interessati di immergersi nel mondo del vino di Alghero; il "Servizio Cambusa" sarà a disposizione per tutte le richieste di approvvigionamento di vini da parte dei diportisti locali e dei turisti.

Infine è prevista un'operazione di fidelizzazione e scontistica grazie alla quale tutti i diportisti potranno ricevere una card nominativa che permetterà di usufruire di sconti e agevolazioni nell'acquisto di vini e prodotti della Cantina Santa Maria La Palma, forniti nell'enoteca La Cantina.

