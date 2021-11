Maltempo: sindaco Cagliari, stato di calamità naturale

"Stiamo preparando la delibera che riconosce lo stato di calamità naturale". Lo ha annunciato il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, sul suo profilo Facebook, dopo il nubifragio che ha colpito il capoluogo sardo. "Grazie a tutto il personale e ai volontari - scrive Truzzu - che fin da ieri mattina hanno intensificato gli sforzi per far fronte all'emergenza, chiudendo le strade e aiutando i cittadini in difficoltà".

Oggi a Cagliari scuole e Università chiuse e inizia la conta dei danni, mentre per tutta la giornata prosegue l'allerta arancione. "Stiamo eseguendo i sopralluoghi per valutare i danni. Oltre alle scuole, abbiamo disposto la chiusura anche di parchi, impianti sportivi, biblioteche, musei, cimiteri e asili nido. Invito tutti ad essere prudenti e a limitare la circolazione nelle strade".

"In città, nonostante le strade allagate e qualche pericoloso cedimento, non ci sono state conseguenze per le persone. E già questa è una buona notizia - spiega il sindaco - mi dispiace per tutti i cittadini che ancora una volta si sono trovati con i locali, le cantine e le case allagate. Proprio venerdì mattina abbiamo approvato in Giunta i progetti per i collettori di Pirri e di via Campeda, che hanno richiesto un adeguamento del finanziamento inizialmente previsto. Speriamo la prossima estate di poter iniziare i lavori e risolvere una situazione che si ripete ormai da tanto, troppo tempo".