A causa del maltempo, salta Orfeo ed Euridice al Lirico di Cagliari. La recita di questa sera prevista per le 17, del capolavoro di Gluck, è stata annullata per motivi di sicurezza legati alle avverse condizioni meteo.

Per le informazioni relative ai biglietti e, in particolare, alla possibilità di sostituzione per assistere a una delle recite successive, in programma fino al 20 novembre si può contattare la biglietteria del Teatro, aperta dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 - 0704082230 - 0704082249 biglietteria@teatroliricodicagliari.it.