Lavoro: la Regione assume e cerca 64 nuove figure

Due bandi sul Bura per l'assunzione di 64 nuove figure professionali da destinare all'interno dell'amministrazione regionale". Il primo riguarda la stabilizzazione e l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 42 unità da inquadrare nella categoria D - livello economico D1, di cui n. 27 nel profilo "funzionario amministrativo" e 15 nel profilo "funzionario tecnico". L'altro, l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 22 lavoratori da inquadrare presso l'Amministrazione regionale nella categoria A - livello retributivo A1, ai sensi dell'art. 52, comma 1, lett. b) della della L.R. 13 novembre 1998 n. 31.

"Dopo anni di blocco del turn over - dice il presidente Christian Solinas - la pubblica amministrazione riprende ad assumere personale, per dotarsi di energie nuove in grado di assicurare ai cittadini più efficienza e servizi migliori".

I bandi sono disponibili anche sul sito istituzionale della Regione.