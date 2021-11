Lirico Cagliari:agevolazioni studenti per "Orfeo e Euridice"

Il Teatro Lirico di Cagliari guarda ad un pubblico giovane. E offre la possibilità a studenti delle scuole sarde di ogni ordine e grado, di avvicinarsi ancora una volta o, in alcuni casi, per la prima volta al mondo del teatro musicale a condizioni agevolate. L'occasione è "Orfeo ed Euridice", il capolavoro di Gluck in programma dal 12 al 20 novembre nella struttura di via Sant'Alenixedda. Sono a disposizione 100 biglietti in prima loggia per gli studenti universitari (recita del 20 novembre) e altri 100 biglietti, sempre in prima loggia, per gli studenti del Conservatorio (recita del 16 novembre) al prezzo promozionale di 2 euro.

Resta invariata la ormai consueta proposta del Lirico rivolta a tutte le scuole della Sardegna di ogni ordine e grado. Si potrà assistere ad un'opera lirica o ad un balletto al prezzo agevolato di 7 euro, oppure ascoltare un concerto con 5 euro, entrambe le offerte con prenotazione obbligatoria a cura della scuola di riferimento. "Le proposte nascono dall'idea concreta di formare e crescere un 'nuovo pubblico', attraverso un capillare lavoro di sensibilizzazione dei giovani verso un patrimonio artistico che fa parte dell'identità culturale di tutti noi", sottolinea il sovrintendente Nicola Colabianchi.

Con la ripresa dell'anno scolastico, invece, 11 liceisardi stanno già attivando i "Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento" (PCTO) sia in live streaming che in presenza.

Per informazioni: scuola@teatroliricodicagliari.it; www.teatroliricodicagliari.it.