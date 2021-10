Cinema: torna a Cagliari dal 3 al 7 novembre Academy Series

Ritorna a Cagliari, dal 3 al 7 novembre, l'IDS Academy Series. E' il primo appuntamento in Italia dedicato all'alta formazione di autori e produttori indipendenti con un focus specifico sulla serialità documentaria. Il tema della seconda edizione, proposto in forma ibrida, in presenza alla Manifattura Tabacchi e online, è l'utilizzo del materiale d'archivio nella produzione seriale, con un interesse particolare per la figura dell'Archive producer.

Sono cinque i progetti selezionati su eventi che hanno segnato la storia d' Italia: Genova2001 di Sandro Bozzolo, prodotto da Matteo Pecorara, sul G8 di Genova nell'anno dell'anniversario. Lampedusa 30 di Andrea Segre e Stefano Liberti, prodotto da Giulia Campagna sul tragico naufragio del 13 ottobre 2013 che coinvolse i migranti sull'imbarcazione libica. Nothing was like it had been before dei sardi Roberto Carta e Fabio Astone sull'omicidio del dodicenne Ermanno Lavorini il 31 gennaio 1969 dopo un travagliato rapimento, il primo nella storia d'Italia a finire sui giornali. The Bologna trial di Paolo Angelini e Antonella Beccaria, prodotto da Serena Gramizzi sul processo in corso a Bologna ai mandanti della strage alla stazione del 2 agosto 1980. Un'estate fa di Teresa Giulia Sala e Stefano Guerino Rocco sulla storia dei campi estivi italiani. I partecipanti senza progetto selezionati quest'anno sono: Andrea Giulia Caramore, Giovanna Cucinotta, Gianluca De Angelis, Anna Di Toma, Antonella Rossi, Erika Rossi, Fabio Saitto, ai quali si aggiungono i tre talents sardi Nicola Contini, Luca Melis e Andrea Mura che si distinguono da diversi anni nell'ambito della produzione audiovisiva in Sardegna. L' iniziativa si avvale della collaborazione della Regione, Sardegna Film Commission, Rai Documentari e Netflix.

La selezione dei finalisti è stata curata dal board composto da Fabio Mancini, Pinangelo Marino, Markus Nikel e George Tschurtschenthaler. Tra gli ospiti il regista Asif Kapadia, premio Oscar per il documentario sulla cantante Amy Winehouse.