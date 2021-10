Gambero Rosso: tre tazzine per il Caffè Svizzero di Cagliari

Il Caffè Svizzero di Cagliari con "tre tazzine" è il bar più premiato in Sardegna dal Gambero Rosso. Per gli esperti della Guida Bar d'Italia 2022 il giudizio complessivo sullo storico locale nel Largo Carlo Felice, a un passo dal porto, è "eccellente". Ma per gustare il miglior caffè bisogna spostarsi da Cambosu a Nuoro e sempre nel capoluogo sardo, all'Offelleria Cafè Tramer, storico locale di piazza Martiri e Caffè dell'Arte di via Caprera. I tre locali hanno conquistato il massimo dei voti: tre chicchi, e la definizione di "eccellente".

Un caffè "ottimo"- due chicchi - si beve a Cagliari all' Antico Caffè, Pasticceria Piemontese, Caffè Gianduia, Caffè Etnico, La Bon Bec, Pirani la Brasserie, Caffè Genovese, Caffetteria Trento, prima volta nella guida Gambero Rosso, Il forno delle meraviglie a Sestu (CA), Su Nuraghe a Pula (CA), Gran Bar Europa di Carbonia, La Bomboniera La Maddalena, Caffè Matteotti di Olbia, Spinnaker Caffè di Porto Cervo, Caffè Florian di San Teodoro, Caffè Sindia a Nuoro. Sono 26 i bar della Sardegna inseriti nella Guida Bar d'Italia 2022 del Gambero Rosso.