Il Teatro Lirico di Cagliari riapre al pubblico sala e foyer

(ANSA) - CAGLIARI, 25 OTT - "Il Lirico al 100%": il concerto straordinario del 28 e 29 ottobre alle 20.30, segna la riapertura totale del Teatro Lirico di Cagliari al pubblico. Un ritorno alla normalità con gli spazi disponibili, sala e foyer.

In occasione di questo concerto si devono escludere le prime quattro file di platea per consentire il giusto distanziamento fra pubblico e complesso orchestrale, dal momento che quest'ultimo sarà posizionato allo stesso livello della platea.

Saranno come sempre rispettate le norme anti contagio: ingresso solo con il Green pass, fatti salvi i soggetti di età inferiore ai 12 anni e quelli esenti sulla base di un'idonea certificazione medica che il personale di sala ha l'obbligo di verificare. Ancora, controllo della temperatura, igienizzazione delle mani, uso obbligatorio della mascherina anche durante gli spettacoli, distanziamento interpersonale sia in sala che nei foyer durante gli intervalli.

Sul podio debutta a Cagliari Dmitri Jurowski, il discendente più giovane della celebre famiglia di musicisti russi. Dirigerà l'Orchestra del Lirico spaziando dall'Ouverture per Genoveva di Schumann alla Suite n. 4 Mozartiana di Čajkovskij, sino alla Seconda Sinfonia di Saint-Saëns. E' il quinto appuntamento della rassegna "Autunno in musica 2021". Lo spettacolo ha una durata di 60 minuti circa e non prevede l'intervallo. "Autunno in musica 2021" propone 30 serate fino al 23 dicembre. (ANSA).