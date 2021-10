Ballottaggi: Piga, c.destra ricompattato ma vince astensione

"Ho fatto i complimenti al vincitore. Noi non abbiamo niente da rimproverarci: abbiamo confermato i voti del primo turno mentre dall'altra parte il centrodestra si è raccolto intorno al candidato: lo dice la matematica". Sono le prime riflessioni del candidato sindaco del centrosinistra Beniamino Piga dopo la sconfitta.

"Noi non abbiamo fatto apparentamenti - ha detto all'ANSA - per una questione di correttezza nei confronti delle liste che ci hanno sostenuto sin dall'inizio. Una riflessione: ha vinto la democrazia, ma ha anche vinto l'astensionismo. Evidentemente chi ha partecipato alle elezioni, indipendentemente da chi ha vinto o chi ha perso, non ha saputo creare interesse e condizioni perché Capoterra andasse in massa alle urne".

Il futuro? "Ho già anticipato al nuovo sindaco che saremo un'opposizione costruttiva - ha spiegato - D'altra parte tutti siamo scesi in campo per il bene di Capoterra. Ci tengo particolarmente a ringraziare la mia squadra che si è spesa sino all'ultimo: ora stiamo festeggiando lo stesso per il grande lavoro che è stato svolto".