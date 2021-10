Suv si scontra con pick up, due feriti gravi a Cagliari

Due persone sono state trasportate in ospedale con assegnato un codice rosso a seguito di un incidente stradale avvenuto questa mattina in viale Salvatore Ferrara, nel quartiere di Sant'Elia a Cagliari. Per cause non ancora accertate si sono scontrati frontalmente un Suv con a bordo tre persone e un pick up con il solo conducente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che si stanno occupando dei rilievi, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118, che hanno trasportato in ospedale i due feriti più gravi.