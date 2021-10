Migranti: sbarchi in Sardegna, pieno centro di accoglienza

Non si fermano gli sbarchi di migranti nelle coste del sud Sardegna. Nell'ultima settimana ne sono arrivati complessivamente 240. La maggior parte è ospitata nel centro di accoglienza di Monastir, ma la struttura è ormai piena, tanto che un gruppo è stato dirottato all'hotel Burranca di Sinnai.

Per gli sbarchi di questi giorni si sta cercando una sistemazione in altre strutture dell'Isola. L'ultimo arrivo risale alla notte tra martedì e mercoledì: un barchino con a bordo 16 persone è stato intercettato dalla Guardia di finanza al largo delle coste di Sant'Antioco. Sul natante c'era anche un migrante bisognoso di cure mediche, poi trasferito in ospedale. Gli altri 15 sono stati accompagnati a Monastir dove resteranno in quarantena.