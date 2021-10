Apre a Olbia l'Hotel Felix,facciata ispirata a tappeti sardi

Cinque piani, 70 camere, una Spa, due piscine, di cui una sul Rooftop, la terrazza panoramica con vista sulla città, due ristoranti e una pasticceria. Tutto dietro una facciata con veste a trame colorate, ispirata ai tappeti dell'artigianato sardo. È l'Hotel Felix di Olbia, la nuova struttura a 4 stelle del gruppo alberghiero Felix Hotels, inaugurato oggi in viale Aldo Moro, nel cuore commerciale della città gallurese. La struttura si propone come un polo dell'ospitalità con servizi aperti a tutti. Come il Felix Rooftop e il Felix Bistrot & Pasticceria, ristoranti racchiusi nel marchio Felix Taste, costola gastronomica del gruppo alberghiero.

"Nel 2021 abbiamo gettato le basi per un progetto in costante crescita. Siamo partiti dalle strutture di proprietà, abbiamo costruito l'Hotel Felix Olbia e preso in gestione La Coluccia di Santa Teresa Gallura", ha raccontato Agostino Cicalò, presidente di Felix Hotels, durante l'incontro con la stampa. "Oggi inauguriamo anche il nuovo brand Felix Taste, ristorazione e pasticceria aperte al pubblico e ai clienti. Presto avremo anche ulteriori novità che riguardano le attività di assistenza turistica".

La ristrutturazione dell'edificio dove è nato l'Hotel Felix Olbia è stata curata dall'architetto nuorese Luca Mereu ed è stata realizzata da un raggruppamento di aziende, capofila le imprese Zicchittu e Ellegia, grazie a un investimento di 7 milioni di euro. "Nel 2021, nonostante l'avvio della stagione turistica sia avvenuto a giugno, Felix Hotels ha registrato un più 48 per cento di presenze rispetto all'anno precedente e un 55 per cento di vendite in più nelle sei strutture - ha spiegato Paolo Manca, amministratore delegato del gruppo - La scommessa per il prossimo anno si basa sulle positive previsioni economiche e sulla programmazione di una stagione che torni a coprire un periodo più ampio, almeno da aprile a novembre".