Rogo Oristanese: visita di Nico Rosberg, aiuti da fondazione

Venerdì 22 l'ex pilota automobilistico tedesco, Nico Rosberg sarà nell'Oristanese per visitare alcuni territori percorsi dal fuoco questa estate. Il campione del mondo di Formula 1 nel 2016, che si trova già in Sardegna con il suo team che partecipa all'Island X Prix, quarta data di Extreme E, serie internazionale riservata ai fuori strada ecologici - il 23 e 24 nel Poligono militare di Teulada - ha espresso il desiderio di un sopralluogo nel Montiferru al presidente regionale della Croce Rossa Italiana, Sergio Piredda, che ha organizzato il sopralluogo, a partire dalle 9.30. Una breve visita anche per incontrare alcune delle persone, tra cui imprenditori agricoli, che hanno subito danni nel gigantesco incendio che ha percorso oltre 15mila ettari a fine luglio.

"Esprimo profonda gratitudine a Nico Rosberg e alla su fondazione per l'impegno del campione che ha voluto, attraverso la Cri, avvicinarsi ai cittadini e agli amministratori dell'Oristanese - dice Piredda all'ANSA - Ha anche espresso la volontà di effettuare una donazione da parte della fondazione 'Rosberg X Racing #DrivenByPurpose Campaign' a favore delle persone colpite dal rogo".

La stessa gara dei suv elettrici sarà l'occasione per presentare e lanciare uno strumento di mappatura e rilevamento degli incendi boschivi che potrà rivelarsi utile anche per i vigili del fuoco e le squadre di intervento contro il fuoco.