Il duo Dave Holland e John Scofield strega Cagliari

Dave Holland e John Scofield, due autentici fuoriclasse del jazz di nuovo insieme sul palco. Dopo lo stop imposto dalla pandemia è partita da Cagliari, tra applausi e ovazioni, la tournée europea del celebre contrabbassista inglese e dell'altrettanto acclamato chitarrista americano. Dopo Lussemburgo, Germania, Polonia, in Italia farà tappa tra le altre città a Gorizia, Piacenza, Milano, Bologna. Un incontro fra due anime artistiche, due stelle del panorama internazionale, sul palco dell' European Jazz Expo, la rassegna che sotto la direzione artistica di Massimo Palmas, ha proposto nomi del calibro di Avishai Cohen, protagonista di uno straordinario live, Emmet Cohen, Antonio Lizana, Chano Dominguez, Maria Toro, tra gli altri. Un concerto attesissimo dai numerosi fan dei due artisti, capaci di creare sempre nuove idee musicali e suggestioni, con una cifra moderna e in continuo divenire.

"Siamo tornati, siamo di nuovo qui finalmente - hanno detto all'ANSA, prima di salire sul palco - è sempre bellissimo avere l' opportunità di tornare su quest'Isola che ci ha lasciato indelebili ricordi dei luoghi, delle persone, del cibo. E' il primo concerto che facciamo dall'anno scorso, avevamo iniziato una tournée poi annullata".

Sul palco dell'Eje hanno dato vita a un coinvolgente e seducente dialogo tra contrabbasso e chitarra, in una sintesi di due differenti percorsi musicali. Da "Icons" a "Memorette", ancora "Home coming", "Mr B", brano dopo brano hanno regalato al numerosissimo pubblico, in un magnifico crescendo, classe, magia, virtuosismo, intensità.

E su tutto quella capacità di improvvisazione, dove il fascino del jazz si svela ad ogni istante. Holland e Scofield salutano il pubblico. Ma c'è tempo per un'altra "marea" di emozioni, per il bis, con la raffinatissima "Time and tide".