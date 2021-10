Ex Keller: avanti con ipotesi percorso di ricollocamento

Gli ex lavoratori della Keller e della Sittel coordinati dal sindacato Sial Cobas Sardegna hanno incontrato l'assessora del lavoro Alessandra Zedda e nella riunione è emerso che le richieste mandate avanti dall'organizzazione sindacale verranno valutate per tutti i lavoratori del bacino della legge 22/2020 al termine del percorso della definizione della Flexicurity e dei lavoratori in utilizzo.

"Da qua a due mesi si dovranno sapere le reali volontà della politica sarda rispetto a questo bacino di lavoratori - spiega il coordinatore regionale sial Cobas Sardegna Gianluigi Marchionni - come sindacato abbiamo rimarcato il fatto che le amministrazioni comunali hanno espresso e manifestato la volontà di discutere della ricollocazione degli ex lavoratori e pertanto ci impegneremo a risentire gli amministrazioni comunali perché manifestino e confermino la loro volontà di assumere questi ex lavoratori".