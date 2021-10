Vaccini: in Gallura terza dose con hub itineranti

(ANSA) - OLBIA, 13 OTT - La Assl di Olbia ha avviato oggi in Gallura la somministrazione della terza dose di vaccino anti covid nelle comunità alloggio del territorio.

Gli hub itineranti hanno iniziato da Berchidda e da Tempio Pausania per poi raggiungere tutti le strutture comunitarie del Nord Sardegna, dove il personale degli Hub vaccinali di Olbia e Tempio Pausania inoculerà la terza dose del vaccino ai pazienti e al personale di residenze sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, come Rsa, comunità, case di cura, case per anziani.

La somministrazione della cosiddetta "dose booster", ossia la terza dose, riguarda le persone che hanno più di 60 anni e che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino da almeno sei mesi.

(ANSA).