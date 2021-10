Ubriaco lascia in casa da solo il figlio di 4 anni, indagato

In preda ai fumi dell'alcol, è uscito di casa, lasciando da solo il figlio di quattro anni che aveva in custodia giudiziaria. Un uomo di 52 anni di San Sperate è stato denunciato dai carabinieri per abbandono di minore.

A far scattare le indagini dei militari dell'Arma è stata la denuncia dell'ex moglie del 52enne, che aveva segnalato possibili episodi di abbandono di minore.

I carabinieri hanno riscontrato che la sera dell'8 ottobre, l'uomo aveva lasciato da solo in casa il bambino. Del caso è stata anche informata la Procura per i minorenni di Cagliari.