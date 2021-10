Vaccini: quasi 1,2 mln di sardi con doppia o monodose

Su 1.226.441 residenti della Sardegna vaccinabili con gli attuali sieri anti Covid autorizzati (l'8,26% della popolazione isolana ha meno di 12 anni) sono 1.193.773 le persone che hanno ricevuto la doppia dose e la monodose. E' quanto emerge dal report del Governo. Si tratta del 93,4% dell'obiettivo di copertura vaccinale e del 74,7% della popolazione complessiva che è pari a circa 1,6 milioni di abitanti.

E proprio oggi - e sino alla fine del mese - in Sardegna tutti quelli che non hanno ancora ricevuto la prima dose di vaccino potranno recarsi negli hub vaccinali dell'Isola senza prenotazione e, nel contempo, partono le somministrazioni della "dose booster" (terza dose) di vaccino per gli operatori sanitari e di interesse sanitario (che operano nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali) che hanno più di 60 anni e che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino da almeno sei mesi. Complessivamente sono circa 100mila i residenti che sono stati vaccinati più di 6 mesi fa, compresi quelli che oggi vengono chiamati a fare la terza dose.